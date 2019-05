Ede overschrijdt jeugdzorgbudget elk jaar steeds meer

De transformatie van de jeugdhulp komt in Ede onvoldoende van de grond, waardoor de gemeente het budget voor de jeugdzorg de afgelopen jaren fors heeft overschreden. Dit schrijft Omroep Gelderland naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de lokale Rekenkamercommissie.

Sinds de invoering van de decentralisatie in 2015 overschrijft de gemeente Ede elk jaar het budget voor jeugdzorg, en elk jaar steeds meer. Was er in 2015 nog sprake van een overschot van zo’n 3,2 miljoen euro, in de jaren daarna is er steeds sprake van een tekort. Over 2018 gaf Ede 3,4 miljoen euro te veel uit aan jeugdzorg.

De gemeente slaagt er onvoldoende in om dure, specialistische jeugdhulp te voorkomen. Daarnaast speelt een rol dat er te weinig aandacht is voor preventie en heeft de gemeente onvoldoende regie op de toegang tot de jeugdzorg. Huisartsen verwijzen volgens de Rekenkamercommissie te snel door naar dure specialistische zorg, terwijl deze niet nodig zou zijn.

Concreet en meetbaar

Dat de plannen van de gemeente nog niet overal even goed van de grond komen, heeft wellicht te maken hebben met de vaagheid van de plannen. De doelen die de gemeente zich stelt, zijn niet concreet en meetbaar, vindt de Rekenkamercommissie. Ede moet de plannen volgens de commissie concreter maken en bovendien meer inzetten op preventie.