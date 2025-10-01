Kamer wil via aanpassing wet verbod op vijf-minutenregistratie wijkverpleging

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt op verzoek van de Tweede Kamer aangepast om een verbod op de vijf-minutenregistratie in de wijkverpleging mogelijk te maken. Ook is er een motie aangenomen die een eerste stap zet naar een maandtarief per cliënt in de wijkverpleging.

Het kabinet gaf eerder aan dat een verbod op de vijf-minutenregistratie niet mogelijk is vanwege de Wmg. De Nederlandse Zorgautoriteit kan op basis van de Wmg haar bevoegdheden niet gebruiken voor het verminderen van administratieve lasten. Kamerlid Sarah Dobbe van de SP diende daarop een motie in om de Wmg aan te passen zodat het verbod op de vijf-minutenregistratie toch mogelijk is. De motie die dat mogelijk maakt, is 30 september aangenomen.

Maandtarieven

De motie om de vijf-minutenregistratie te verbieden, hangt samen met een andere aangenomen motie die het mogelijk maakt om over te gaan op de invoering van maandtarieven. In de motie van VVD-Kamerlid Simone Richardson staat dat de regering gedifferentieerd reguleren voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg mogelijk moet maken. Dat is belangrijk omdat eind volgend jaar een experiment afloopt waarmee ‘integrale prestaties’ mogelijk is. Veel zorgaanbieders denken dat dit de standaard is, maar dat is dus niet zo. Maandtarieven zouden in de plaats kunnen komen van de integrale prestaties, maar daar is dus wel actie voor nodig.

Vertrouwen

ActiZ noemt de motie van Dobbe ‘nobel’, maar stelt ook dat een verbod op de vijf-minutenregistratie alleen mogelijk is als de minutenbekostiging wordt beëindigd. ActiZ is een groot voorstander van de maandtarieven omdat zorgprofessionals dan op basis van hun kennis bepalen wat een cliënt nodig heeft en ook ruimte hebben om opleidingstaken te kunnen uitvoeren. Vertrouwen in de zorgprofessionals speelt hier een belangrijke rol.

Versnippering

Een andere aangenomen motie wil dat de minister een opzet maakt over hoe alle aanbieders in de wijkzorg een eerlijke bijdrage kunnen leveren aan ‘de maatschappelijke opgave’ en samenwerking te bevorderen. Dat kan door de versterking van de organisatie van wijkverpleging in de wijk en regio. Bestaande organisaties moeten meer samenwerken en zo versnippering tegen te gaan.

Over het afschaffen van de vijf-minutenregistratie wordt al sinds 2009 gepraat en het is nog steeds niet gelukt. Ook de meeste recente actie uit 2023 om te werken met clientprofielen sneuvelde.