Budgetbekostiging SEH: zo werkt het vanaf 2027

Demissionair minister Bruijn van VWS gaat de NZa binnen een maand officieel opdracht geven om budgetbekostiging voor spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen in te voeren. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij hoe dat gaat werken

© Ivan Bajic / Getty Images / iStock

Dat Bruijn (VVD) voornemens was om dit besluit van zijn voorganger Fleur Agema (PVV) door te zetten, werd al eerder bekend. Met de brief aan de Kamer van deze week is weer een formele stap gezet naar de invoering van de budgetbekostiging voor SEH’s per 2027. De budgetbekostiging moet de acute zorg in de toekomst toegankelijk houden.

NZa-adviezen

De NZa deed al eerder onderzoek naar de bekostiging van de acute zorg en bracht in 2022 en 2023 twee adviezen uit. De NZa adviseerde om voor de SEH een vorm van beschikbaarheidsbekostiging in te voeren, namelijk budgetbekostiging met inkoop in representatie door zorgverzekeraars. Daar hoorde ook een nieuw normenkader bij. Agema heeft vervolgens aan de NZa gevraagd hoe budgetbekostiging zo snel mogelijk kon worden ingevoerd. In het laatste advies stelde de zorgautoriteit dat dat de invoering per 2027 weliswaar complex, maar uitvoerbaar is. Tot die uitvoering gaat Bruijn nu over.

Budgetneutraal

Invoering van budgetbekostiging zal budgettair neutraal plaatsvinden, benadrukt Bruijn. Er komt dus geen extra geld om seh’s open te houden op plekken waar die dreigen te sluiten.

Wat er wel gaat gebeuren is dat de NZa zogenoemde prestatiebeschrijvingen gaat vaststellen, met een individueel vast tarief. Er komt een vast tarief voor een geheel aan prestaties en een vereffeningbedrag. Tot slot wordt er een voorwaarde opgenomen dat tussen zorgverzekeraar en aanbieder afspraken gemaakt worden over het verlenen van zorg op de spoedeisende hulp.

Vast budget

Concreet betekent het dat per 2027 elke SEH-locatie die 24/7 geopend is een vast budget krijgt. Een SEH-locatie die minder uren geopend is, krijgt naar rato minder budget. De SEH declareert ten behoeve van de dekking van dit budget, elk SEH-bezoek bij de patiënt of diens verzekeraar. Voor een passend tarief geldt dat het bedrag per patiënt kan verschillen per SEH-locatie, omdat het aantal patiënten dat de SEH bezoekt kan verschillen. De patiënt kan dit terugzien in de verrekening van de zorgfactuur met het eigen risico. Per zorgaanbieder wordt een individueel vast tarief vastgesteld door de NZa. Met een individueel vast tarief worden opbrengstverschillen geminimaliseerd en daardoor is het risico op grote opbrengstoverschotten of -tekorten voor aanbieders beperkt. Daardoor hoeven geen tussentijdse verrekeningen plaats te vinden, aldus de minister.

Personeel

Bruijn wil ook in deze brief nogmaals duidelijk maken wat de budgetbekostiging SEH wel en niet kan oplossen. “Met de invoering van budgetbekostiging wil ik de samenwerking in de acute zorgketen bevorderen en wil ik ziekenhuizen meer financiële zekerheid bieden. Tegelijkertijd is budgetbekostiging geen oplossing voor personeelstekorten. Budgetbekostiging kan bijdragen aan het optimaal inzetten van schaars personeel, maar hiervoor is de genoemde transitie van de acute zorg een belangrijke voorwaarde.”