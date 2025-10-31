4,76 miljoen euro voor mentale gezondheid in Midden-IJssel

De regio Midden-IJssel krijg krijgt ruim 4,76 miljoen euro vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM). Deze aanpak moet ervoor zorgen dat mensen tijdig passende hulp of ondersteuning krijgen, zonder dat direct een zware diagnose of langdurige ggz-behandeling nodig is.

Het bouwen aan een Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) is in 2023 gestart. Binnen deze aanpak werken de huisartsen, ggz- en welzijnsorganisaties, zelfregiecentra, inwoners en ervaringsdeskundigen nauw samen. Dimence Groep, Salland Zorgverzekeraar, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), Stichting Vriendendiensten en de vier gemeenten uit regio Midden-IJsel (Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst) zijn de initiatiefnemers van deze beweging.

Mensen met (beginnende) mentale klachten hoeven namelijk lang niet altijd naar de ggz doorverwezen te worden, stellen de samenwerkende partijen. “Wanneer iemand hulp krijgt bij het oplossen van zijn of haar sociaal-maatschappelijke problemen, ermee leert omgaan of deze bespreekbaar kan maken binnen het sociale netwerk, verdwijnen de klachten meestal.”

Het doel van het GEM is de (lichtere) mentale klachten, die door sociaal-maatschappelijke problemen (zoals stress, financiën, huisvesting, school, studie, werk of eenzaamheid) worden veroorzaakt, bij de kern aan te pakken. “Dat doen we door de verschillende belemmeringen en zorgen vroegtijdig op te lossen in plaats van alleen de psychische symptomen ervan te behandelen. En tegelijkertijd de eigen kracht en groepskracht beter te benutten: door meer (herstel)cursussen en lotgenotengroepen bij zelfregiecentra te organiseren en meer gebruik te maken van de aanwezige mogelijkheden in buurtcentra. Zo zullen de wachttijden in de ggz korter worden. De ggz blijft dan beter beschikbaar voor mensen met zwaardere psychische klachten die juist (1 op 1) behandeling nodig hebben”, aldus de organisatie.