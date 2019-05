St.Antonius onderzoekt ruimere openingstijden ziekenhuisapotheek

Het St. Antonius Ziekenhuis wil een gesprek met zorgverzekeraars over ruimere openingstijden van de ziekenhuisapotheek in Woerden. Dat heeft Luc Demoulin, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis, meegedeeld aan de gemeenteraad van De Ronde Venen.

Het ziekenhuisbestuur maakt een rondje in de regio langs verschillende gemeenten omdat er onrust is ontstaan over de verplaatsing van de ziekenhuiszorg van het voormalige Hofpoort Ziekenhuis in Woerden naar het Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn en Nieuwegein.

Zo maakt de gemeenteraad van De Ronde Venen zich zorgen over het verdwijnen van steeds meer zorg uit de regio. Daarom vroegen ze om een 24/7 openstelling van de ziekenhuisapotheek. Het bestuur wil daarover nu in gesprek met zorgverzekeraars.