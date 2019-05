Helft 40-plussers kampt met chronische kwaal

Bijna de helft van de 40-plussers in ons land (48 procent) heeft een chronische aandoening. Dat meldt informatiecentrum voor de zorg Vektis.

Er zijn 4,8 miljoen vrouwen en 4,5 miljoen mannen van 40 jaar of ouder.



Aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel worden het vaakst gezien, waarbij moet worden aangetekend dat de noodzaak medicatie te gebruiken om bloeddruk of cholesterol te verlagen in alle gevallen is meegeteld als chronische kwaal. De onderzoekers kwamen zo op 38,5 procent van de 40-plussers uit. De top 3 van meest voorkomende chronische aandoeningen bestaat verder uit diabetes (10 procent) en kanker (bijna 10 procent). (ANP)