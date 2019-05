Banken hebben twijfels bij financiële kennis van bestuurders jeugdzorg

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zet vraagtekens bij de capaciteiten van zorgbestuurders bij jeugdzorginstellingen die in de financiële problemen zitten.

Dit meldt NOS. Volgens de NVB hebben tientallen jeugdzorginstellingen hebben het op dit moment financieel zwaar en staan zij onder bijzonder beheer. Volgens de banken ontbreekt het bestuurders en hun raden van toezicht vaak aan gedegen financiële kennis. “Je hebt voor deze complexe sector toptalent nodig”, vertelt Michel van Schaik, voorzitter van de commissie gezondheidszorg bij de NVB, “wat wij zien is dat de prioriteit uitgaat naar de zorg. In veel gevallen leidt dat ertoe dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering te wensen over laat. Men is vooral bezig met het managen van de waan van de dag en er is onvoldoende ruimte om aandacht te besteden aan de langere termijn. En daar gaat het dan mis”, aldus Van Schaik tegen NOS.

Onderhandelen met meer partijen

De zorgbestuurders van jeugdzorgorganisaties hebben het een stuk zwaarder gekregen sinds de zorg in 2015 is overgeheveld naar gemeenten, vindt Van Schaik. Er moet met veel meer verschillende partijen onderhandeld worden en de contracten zijn per gemeente vaak verschillend. “Dit complexe proces moet worden gemanaged en dat vraagt om extra personeel”, aldus Van Schaik.

Een miljard

Onlangs maakte minister De Jonge van VWS bekend dat het kabinet één miljard uittrekt voor jeugdzorg. Dit zet weinig zoden aan de dijk voor de jeugdzorginstellingen in de rode cijfers, want slecht twintig miljoen is voor hen bestemd. Het leeuwendeel van het bedrag is voor de gemeenten. Onduidelijk is of instellingen betere tarieven gaan krijgen voor de zorg die ze leveren. Dat zal dit jaar niet meer gebeuren, want de contracten voor dit jaar zijn al afgesloten.