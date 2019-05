Patiëntenfederatie pleit voor verbetering medicijnketen

De onderlinge samenwerking in de medicijnketen kan veel beter. Daarnaast moeten alle partijen sneller en beter met elkaar en met patiënten communiceren. Dat schrijft de Patiëntenfederatie in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief steekt de Patiëntenfederatie in op het Kameroverleg in juni over tekorten aan medicijnen. Volgens de patiëntenorganisatie zijn er drie verbeterpunten.

De Patiëntenfederatie wijst erop dat zij eind april een Rondetafelbijeenkomst organiseerde waar alle betrokkenen bij aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst is vastgesteld dat de hele medicijnketen – van grondstoffen- leverancier via fabrikant, groothandel en apotheek – veel te strak is afgesteld. Er hoeft maar iets mis te gaan en de patiënt aan het einde van de keten vist achter het net.

IJzeren voorraad

Daarnaast kan uitval van medicijnen kan worden voorkomen door groothandels of fabrikanten te verplichten een zekere voorraad aan te houden van veel gebruikte medicijnen, een zogenaamde ‘ijzeren voorraad’ van vier maanden. Dit wordt op Nederlands en Europees niveau onderzocht, maar dat kan sneller, vindt de Patiëntenfederatie. “Als er voldoende medicijnen op de plank liggen voor kunnen kleine problemen in de keten worden opgevangen. Dan krijgen patiënten dus minder vaak ‘nee’ te horen aan de balie van de apotheek.”

Als er dan toch tekorten zijn, dan moeten patiënten op tijd goede uitleg krijgen waarom een medicijn niet of tijdelijk niet beschikbaar is. En welke andere medicijnen beschikbaar zijn en hoe die te gebruiken.