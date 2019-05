Failliet Sifa krijgt alsnog aanwijzing van inspectie

De IGJ heeft stichting Zorggroep Sifa een aanwijzing gegeven. De thuiszorgorganisatie mag niet langer zorg verlenen tot de inspectie heeft vastgesteld dat de zorg weer op orde is. Sifa mag ook geen nieuwe cliënten aannemen.

Dat meldt de IGJ op haar website. Sifa krijgt twee weken de tijd om al haar cliënten over te dragen.

Verbeterkracht

Na een bezoek aan Sifa concludeerde de IGJ dat er sprake is van ernstige structurele tekortkomingen in de geboden thuiszorg. “Zo worden zorghandelingen uitgevoerd door medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn. Wij zien dat het type zorg dat cliënten ontvangen niet bij alle cliënten overeenkomt met de zorg die is afgesproken in de indicatie en op basis waarvan declaraties plaatsvinden.” Tijdens eerdere bezoeken in 2017 en 2018 bleek de zorg ook al onder de maat. De inspectie heeft weinig vertrouwen in de verbeterkracht van de organisatie. Uitv veiligheid moet Sifa daarom haar klanten overdragen.

Failliet

Stichting Zorggroep Sifa leverde thuiszorg aan ongeveer vijftig cliënten in Nijmegen, Mook, Malden, Groesbeek en Wijchen. Vorige week werd Sifa door de Rechtbank Gelderland failliet verklaard. De Nijmeegse organisatie verkeerde al langere tijd in financieel zwaar weer. Personeel bleef thuis omdat men bang was dat salarissen niet meer zouden worden uitbetaald. Daardoor kon Sifa niet meer zorg bieden aan al haar cliënten.