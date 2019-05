Thuiszorgorganisatie Sifa failliet verklaard

huiszorgorganisatie Sifa is door de Rechtbank Gelderland failliet verklaard. De Nijmeegse organisatie verkeerde al langere tijd in financieel zwaar weer. Ook de kwaliteit van zorg liet te wensen over, zo blijkt uit de meerdere aanwijzingen die Sifa van de IGJ kreeg.

Dagblad de Gelderlander meldt op 21 mei dat tien medewerkers zich ziek hebben gemeld nadat er vorig weekeinde een reorganisatie werd aangekondigd wegens tegenvallende inkomsten. Zij waren bang dat zij geen salaris en vakantiegeld meer uitbetaald krijgen. In totaal werkten er bij Sifa dertig werknemers.

Daardoor kon Sifa niet meer zorg bieden aan al haar cliënten. Een deel is overgestapt naar een andere aanbieder. De organisatie had zo’n vijftig cliënten in Nijmegen, Mook, Malden, Groesbeek en Wijchen.

Inspectie

Begin mei werd Sifa door de IGJ op de vingers getikt. “De inspectie kwam tot het oordeel dat de bestuurder van Sifa onvoldoende in staat was om de kwaliteit van zorg blijvend te verbeteren en te borgen. Er was, volgens de inspectie, sprake van een thuiszorgorganisatie die niet in control is, zowel op het operationele vlak als voor wat betreft het ontbreken van een goed functionerend intern toezicht”, aldus de rapportage van de IGJ. Tijdens eerdere bezoeken in 2017 en 2018 bleek de zorg ook al onder de maat.