Verscherpt toezicht voor De Bezige Baarnsche Bij in Baarn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft De Bezige Baarnsche Bij (Huize Brandsen) in Baarn onder verscherpt toezicht gesteld. Huize Brandsen biedt ouderenzorg, waaronder verpleging en verzorging.

Er zijn tekortkomingen in de kwaliteit en de veiligheid van de zorg, die Huize Brandsen binnen zes maanden moet wegnemen. Als Huize Brandsen aan het eind van die termijn niet voldoet aan de normen, dan kan de inspectie verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Tekortkomingen

Bij een eerder bezoek in september 2024 zag de inspectie tekortkomingen in de zorg bij Huize Brandsen. Sinds een bezoek van de inspectie in september 2024 heeft de organisatie een aantal veranderingen doorgevoerd, maar de inspectie ziet nog steeds tekortkomingen.

De informatie die de inspectie voor het inspectiebezoek ontving van Huize Brandsen kwam niet overeen met de bevindingen van de inspectie tjidens het inspectiebezoek. Een aantal verbeteringen die al afgerond zouden zijn, zag de inspectie niet terug.

Geen zicht op verbeteringen

De inspectie constateerde dat het bestuur geen zicht had op welke verbeteringen al doorgevoerd waren en welke nog niet. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat Huize Brandsen de nodige verbeteringen doorvoert zonder een verscherpt toezicht door de inspectie.