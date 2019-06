Inspectie berispt Lentis

De IGJ heeft een aanwijzing gegeven aan ggz-aanbieder Lentis. Lentis Kliniek Groningen voldoet niet aan de normen, waardoor er risico’s zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dat meldt de IGJ op 3 juni. De raad van bestuur van Lentis zegt dat er aan gewerkt wordt, maar de IGJ concludeert dat Lentius er niet in slaagt tekortkomingen in de zorg weg te nemen. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Lentis op deze locatie op korte termijn zal voldoen aan de normen als de IGJ geen bestuurlijke dwang oplegt.

Dossiervoering

De inspectie bezocht de kliniek op 25 april. Daarbij werd geconcludeerd dat de zorg niet voldoet aan de getoetste wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden. Het gaat onder andere om de dossiervoering die niet in orde is, waardoor het verloop van de behandeling niet na te kijken is. Ook is er te weinig continuïteit van behandelaren. Voor de kwetsbare patiënten in Kliniek Groningen is dit een risicovolle situatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie onwenselijk, aldus de IGJ.

Diagnostiek

Binnen een maand moet de kliniek in Groningen alle patiëntendossiers op orde hebben en moet de lichamelijk gezondheidstoestand betrokken zijn bij de psychiatrische diagnostiek. Ook moet bij alle nieuwe patiënten binnen 24 uur na opname een lichamelijk onderzoek hebben plaatsgevonden. Binnen drie maanden moet Lentis het aantal zorgverleners afgestemd hebben op het aantal patiënten en de doelgroep.