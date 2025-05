Groningers wachten lang op zorg

Ruim de helft van de inwoners van de provincie Groningen vinden dat ze lang moeten wachten op een afspraak of behandeling. Dit gebeurt vooral in het ziekenhuis, bij de huisarts en in de ggz.

Dat blijkt uit de ‘Meldactie Toegankelijke zorg’ van Zorgbelang Groningen. Daaruit blijkt ook dat tien procent zegt de zorg (premies, eigen bijdragen) niet te kunnen betalen. Daarbij gaat het met name om de tandarts.

De meldactie ging over vier aspecten van toegankelijkheid: de beschikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpelijkheid en bereikbaarheid van zorg. Inwoners konden hun ervaringen hiermee delen via een online vragenlijst en via koffiemomenten in dorps- en buurthuizen.

Zorgbelang Groningen ging – in samenwerking met Groninger Dorpen. In totaal deelden bijna 270 inwoners hun ervaringen: 146 via de online vragenlijst en ruim 120 in de dorps- en buurthuizen.

Wachten heeft volgens de inwoners gevolgen: verergering van klachten, verlies van zelfstandigheid, een groter beroep op naasten. Maar ook stress en het mijden van zorg worden genoemd. Daarnaast ervaren deelnemers zorgongelijkheid: je krijgt niet de zorg die je nodig hebt als je niet mondig, taal- of digitaal vaardig genoeg bent, niet genoeg geld of geen netwerk of vervoer hebt.