GGZ WNB krijgt zorginhoudelijk bestuurder

Els Govers start op 1 september als lid van de raad van bestuur van GGZ WNB. Govers komt in dienst als zorginhoudelijk bestuurder en vormt de nieuwe rvb samen met Ineke Strijp-Braanker.

Dat meldt GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) op 4 juni. Els Govers (1959) is klinisch-psycholoog en jurist gezondheidsrecht.

Tweehoofdig

GGZ WNB is een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk NoordBrabant en Tholen met ongeveer 6500 cliënten. De organisatie is langere tijd aangestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. Als gevolg van het voortijdige vertrek van een van beiden in 2017 is er toen gekozen voor een tijdelijke inrichting van de topstructuur met één bestuurder: Ineke Strijp-Braanker. Begin 2019 is besloten tot de herinrichting van het bestuursmodel met Strijp als voorzitter. Als aanvulling is gekozen voor een bestuurder vanuit de inhoud van zorg.

Multiple problematiek

"Bij GGZ WNB gaan werken vanuit een zorgconcept waarin ambulantisering en samenwerking met ketenpartners centraal staan, is voor mij een belangrijke motivator", zegt Govers. "Ook het verder invoeren van herstelondersteunende zorg en onderzoek naar en de behandeling van mensen met multiple problematiek maken de nieuwe functie bijzonder aantrekkelijk. Op basis van een efficiënte bedrijfsvoering de inhoud van de zorg leidend te laten zijn en te streven naar medisch en verpleegkundig leiderschap - met voldoende eigen regie voor cliënt en medewerker - zijn uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zet".