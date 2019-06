Oud-topman Amstelring wordt toezichthouder bij Elver

Eric Hisgen wordt op 1 juli voorzitter van de raad van toezicht van Elver. Hij volgt in deze rol Hans Geerlink op, die op dezelfde datum afscheid neemt.

Geerlink is lange tijd als voorzitter van de raad van toezicht bij Elver en voormalig Schreuderhuizen betrokken geweest. Hij heeft daarmee een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming in de fusie naar Elver. Onder het persoonlijke motto ‘het gaat niet om ons, maar om de cliënt’ heeft hij de afgelopen jaren een enorme betrokkenheid richting bewoners, deelnemers en cliënten laten zien.

Zijn opvolger Hisgen is heeft bijna een kwart eeuw ervaring als bestuurder in de ouderenzorg. De laatste jaren was hij bestuursvoorzitter van Amstelring. In verband met zijn 65e verjaardag in oktober heeft Hisgen deze functie onlangs neergelegd.