Topman Hisgen verlaat Amstelring

Bestuursvoorzitter Eric Hisgen van zorgorganisatie Amstelring legt in juni zijn functie neer. Met zijn 65e verjaardag in het verschiet wil Hisgen meer tijd maken voor andere zaken dan bestuurlijke activiteiten.

"In oktober 2019 zal ik 65 jaar worden”, licht Hisgen zijn vertrek toe. “Ik heb dan 46 jaar gewerkt, waarvan de laatste 24 jaar in directie- en bestuurlijke functies. Die ervaring wil ik delen - na mijn vertrek - door bijvoorbeeld les te gaan geven, kleine opdrachten te doen en toezicht te houden. Vooral wil ik de komende jaren enkele idealen waarmaken en genieten van partner, kinderen en kleinkinderen. Mijn vrouw en ik dromen van een voetreis naar Salamanca, ik wil ook piano leren spelen en geschiedenis studeren.”

Als vertegenwoordiger van Amstelring heeft Eric Hisgen regionaal in het bestuur van de Vereniging Sigra en op verschillende landelijke podia zoals RegioPlus een essentiële bijdrage geleverd. Op het gebied van arbeidsmarkt en acute ketenzorg zijn aansprekende successen in de samenwerking geboekt. Nu Amstelring in een volgende fase van haar ontwikkeling komt acht Hisgen de tijd rijp voor zijn vertrek.

Verlies

Voorzitter Anky Atzema van de raad van toezicht van Amstelring noemt het vertrek van Hisgen een verlies, maar respecteert zijn besluit. “Hisgen trad aan bij Amstelring in 2014, in een turbulente periode met de opdracht de organisatie te herstructureren. Hij deed dat met veel energie en een warme betrokkenheid. Vertrouwen, gunnen en verbinden waren de steekwoorden in de afgelopen jaren.”

Van de opvolger van Hisgen verwacht de raad van toezicht dat hij of zij zich sterk maakt voor het borgen van het vakmanschap en de besturingsfilosofie. Daarnaast zal de (her)ontwikkeling van locaties op basis van het woonprogramma en zorginnovatie veel aandacht vragen.