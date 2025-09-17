Skipr

Stichting REIN benoemt nieuwe bestuurder

,

Mariëtte Vos-Lambooy is per 1 juli toegevoegd aan het bestuur van Stichting REIN.  Ze neemt het stokje over van zorgbestuurder Edwin Kalbfleisch.

Mariëtte Vos-Lambooy startte haar loopbaan in het bedrijfsleven. Ze werkte onder meer 18 jaar bij KLM. In 2009 maakte ze de overstap naar de zorg. Vos-Lambooy was onder meer bestuurder bij jeugdzorgaanbieder Parlan en toezichthouder van Stichting Gezondheidscentra Utrecht. Momenteel is ze bestuurder van ouderenzorgorganisatie Topaz en rvt-voorzitter van Syndion.

Modulair leren

Per 1 juli 2025 is Vos-Lambooy toegetreden tot het bestuur van Stichting REIN, een leerplatform en leernetwerk voor zorgorganisaties, professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg. De komende tijd wil REIN nog toegankelijker worden voor gebruikers in de ouderenzorg. “Het aanbod van modulair leren laten we aansluiten bij de vraag vanuit de praktijk. En we kiezen voor een moderne en gebruiksvriendelijke vormgeving”, aldus het nieuwe bestuurslid.

Vos-Lambooy volgt De Zorgcirkel-bestuurder Edwin Kalbfleisch op, die na drie jaar afscheid neemt van zijn bestuursfunctie van REIN. Het bestuur bestaat naast Vos-Lambooy sinds 1 augustus uit voorzitter Irene Vriens, voormalig bestuurder van de Koperhorst, Utrechtzorg-directeur-bestuurder Vincent Alkemade en Careyn-bestuursvoorzitter Chantal Beks.

