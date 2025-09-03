Surplus benoemt nieuwe bestuurder

Ellen Otte is maandag als bestuurder aan de slag gegaan bij Surplus. Zij volgt interim-bestuurder Jack Jansen op.

Ellen Otte studeerde bedrijfseconomie en volgde diverse opleidingen over strategische innovatie en zorgbestuur. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven maakte ze acht jaar geleden de overstap naar de zorgsector. Bij de Brabantse huisartsenorganisatie PrimaCura was Otte bestuurder.

Sociale benadering

Per 1 september vormt Otte met Anthonie Maranus de raad van bestuur van Surplus, een West-Brabantse organisatie die sociaal werk, wonen en zorg combineert. Ze volgt Jack Jansen op, die na het vertrek van Femke Aarts als interim-bestuurder was aangesteld.

“Surplus heeft de Sociale Benadering als uitgangspunt gekozen en is bezig deze in al haar activiteiten door te voeren. Ik geloof echt in die beweging: uitgaan van de leefwereld van mensen, kijken naar wat hun leven waardevol maakt en daarbij de kracht van de gemeenschap benutten”, aldus Otte.