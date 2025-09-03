Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Surplus benoemt nieuwe bestuurder

,

Ellen Otte is maandag als bestuurder aan de slag gegaan bij Surplus. Zij volgt interim-bestuurder Jack Jansen op.

Ellen Otte studeerde bedrijfseconomie en volgde diverse opleidingen over strategische innovatie en zorgbestuur. Na een aantal jaren in het bedrijfsleven maakte ze acht jaar geleden de overstap naar de zorgsector. Bij de Brabantse huisartsenorganisatie PrimaCura was Otte bestuurder.

Sociale benadering

Per 1 september vormt Otte met Anthonie Maranus de raad van bestuur van Surplus, een West-Brabantse organisatie die sociaal werk, wonen en zorg combineert. Ze volgt Jack Jansen op, die na het vertrek van Femke Aarts als interim-bestuurder was aangesteld.

“Surplus heeft de Sociale Benadering als uitgangspunt gekozen en is bezig deze in al haar activiteiten door te voeren. Ik geloof echt in die beweging: uitgaan van de leefwereld van mensen, kijken naar wat hun leven waardevol maakt en daarbij de kracht van de gemeenschap benutten”, aldus Otte.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersonaliaRaad van bestuur

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:47 Surplus benoemt nieuwe bestuurder
10 mrt 2025 Laurens benoemt nieuwe bestuurder
29 aug 2025 IJsselheem benoemt twee nieuwe bestuurders
1 aug 2025 Frédérique Bijl nieuw lid raad van toezicht Cicero Zorggroep
29 jul 2025 Bestuurder Peter Ploegsma verlaat Aafje

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

139 Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties