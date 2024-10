Femke Aarts treedt terug als bestuurder van Surplus

Zij is bijna twee jaar werkzaam geweest als bestuurder voor de organisatie. De raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger.

Femke Aarts

Het was voor Aarts geen gemakkelijke beslissing. “Ik heb me bij Surplus altijd laten leiden door onze filosofie ‘Zie mij’, waarbij de focus ligt op het zien van de mens achter elke situatie, het herkennen van hun behoeften en het bieden van ondersteuning die dichtbij, betrokken en persoonlijk is.

Deze waarden hebben me diep geraakt en geïnspireerd, niet alleen in mijn professionele leven, maar ook in mijn persoonlijke leven. Bij Surplus staat de mens centraal in alles wat we doen. In lijn met deze filosofie heb ik besloten ook mezelf te zien en ruimte te maken voor mijn privé situatie.”