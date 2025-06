De Twentse Zorgcentra stelt nieuwe bestuurder aan

Frank van der Linden is benoemd als bestuurder van gehandicaptenzorgorganisatie De Twentse Zorgcentra. Hij treedt aan per 1 september.

Samen met voorzitter Hans Poortier gaat Van der Linden de nieuwe raad van bestuur van De Twentse Zorgcentra vormen. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij Cello, Humanitas en ‘s Heerenloo. Ook is hij bestuurslid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

‘Uitdagende tijd’

“Het is een uitdagende tijd, waarin we onze zorg en dienstverlening op een andere manier moeten vormgeven”, laat de nieuwe bestuurder weten in een reactie. “Ik weet zeker dat De Twentse Zorgcentra met haar grote kennis en jarenlange ervaring daarbij het verschil kan maken voor mensen met een verstandelijke beperking.”