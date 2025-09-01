Skipr

Nieuwe bestuurder bij thuiszorgorganisatie STMG

Jacintha Albada Jelgersma is vanaf 1 september aangetreden als nieuwe bestuurder bij thuiszorgorganisatie STMG.

Op dit moment lopen de gesprekken voor de tweede bestuurder.

Albada Jelgersma brengt ruime ervaring mee als directeur/bestuurder in de zorg. De afgelopen jaren vervulde zij bestuursfuncties in de orthopedie- en hulpmiddelenbranche en in de eerstelijnsdiagnostiek. “Met haar achtergrond brengt zij waardevolle kennis en ervaring mee die van grote betekenis zal zijn voor de verdere ontwikkeling van STMG. Wij zijn ervan overtuigd dat Jacintha met haar expertise en verbindende stijl een belangrijke bijdrage zal leveren aan het versterken en toekomstgericht ontwikkelen van STMG”, schrijft de organisatie.

Albada Jelgersma: “De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, zoals de toenemende vergrijzing, de complexere zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Innovatie en regionale samenwerking zijn cruciaal om goede zorg te kunnen blijven bieden. Ik zie ernaar uit om samen met mijn collega’s van STMG en onze zorgpartners hierin een waardevolle rol te vervullen.”

Meer over:PersonaliaRaad van bestuurThuiszorg

