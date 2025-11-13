Skipr

LOC kiest nieuwe bestuurder en toezichthouders

,

Jolyn van Vuuren is vanaf januari 2026 de nieuwe bestuurder van LOC Waardevolle Zorg. Zij neemt het stokje over van Mieke Hollander.

Jolyn van Vuuren studeerde verpleegkunde en behaalde haar master in gezondheidswetenschappen. Ze startte haar loopbaan als verpleegkundige en beleidsadviseur bij V&VN. Daarna was zij onder meer programmamanager zorginnovatie bij CZ en manager bij Bartiméus. De afgelopen drie jaar was Van Vuuren hoofd van het bestuursbureau van Slachtofferhulp Nederland.

Medezeggenschap borgen

Op 5 januari 2026 start Van Vuuren bij LOC. Samen met Marthijn Laterveer vormt zij het bestuur van de belangenorganisatie voor medezeggenschap. “Deze functie bij LOC verenigt mijn bestuurlijke ambities met mijn visie op zorg en (mede)zeggenschap. Meepraten, (mee)beslissen is cruciaal. Maar dat moet je wel borgen”, reageert Van Vuuren op haar nieuwe rol.

Daarnaast starten Alma Feenstra, manager bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Andrea Reidsma, bestuurder van branchevereniging SPOT en bestuurslid van het Nationaal Netwerk voor Inclusieve Zorg, op 1 december als nieuwe toezichthouders.

Meer over:PersonaliaRaad van bestuur

