Kwart miljoen voor studie gepersonaliseerde MS-behandeling

Onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam krijgen bijna een kwart miljoen euro van de Hersenstichting en Stichting MS Research voor een studie naar het toedienen van natalizumab. Het is de bedoeling dat patiënten minder vaak aan het infuus hoeven voor toediening van dat MS-medicijn. Zo kunnen complicaties worden voorkomen, hoeven mensen minder vaak naar dagbehandeling en wordt de MS-zorg jaarlijks zes miljoen euro goedkoper.

Dat meldt de Hersenstichting op haar website. De Hersenstichting en Stichting MS Research financieren dankzij een nalatenschap ieder de helft van het onderzoek.

Gepersonaliseerd

Het geld naar een vervolg op een eerdere studie van dezelfde onderzoekers Joep Killestein, neuroloog, en Zoé van Kempen, neuroloog in opleiding bij Amsterdam UMC-locatie VUmc. Natalizumab is een van de effectiefste ziekte-remmende medicijnen voor multiple sclerose. Killenstein en Van Kempen toonden aan dat bij tachtig procent van de MS-patiënten een behandeling met minder natalizumab-infusen net zo effectief is. De behandeling is gestandaardiseerd voor alle patiënten, maar een gepersonaliseerd behandelingstraject zou veel beter werken.

Bijwerkingen

In het onderzoek zullen de komende vier jaar vijfhonderd van de zeshonderd patiënten die natalizumab gebruiken worden gevolgd. Tijdens de studie wordt er op basis van de hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken of de patiënt op het standaard vier-wekenschema moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes-, zeven- of achtwekenschema. Daardoor wordt de kans op bijwerkingen of complicaties veel kleiner. Bovendien kan zo op de zorgkosten worden bespaard. Volgens de onderzoekers zou dat gaan om jaarlijks zes miljoen euro aan dagbehandelings- en medicatiekosten.