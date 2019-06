Transmitt en Middin werken samen aan thuisondersteuning bij NAH

Zorgorganisatie Middin en Transmitt revalidatie gaan samenwerken om mensen met niet-aangeboren hersenletsel beter te ondersteunen als ze weer thuiskomen uit het ziekenhuis of na revalidatie. Een NAH-specialist van Middin komt al op bezoek in het revalidatiecentrum om alles met de revalidant en zijn of haar mantelzorgers door te spreken. Zo kan een soepele overgang naar de thuissituatie worden gerealiseerd.

Dat melden Middin en Transmitt in een gezamenlijk persbericht. Mensen die zijn opgenomen na een ongeval, tumor, herseninfarct, hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen, hebben vaak problemen met concentreren, met contacten met andere mensen, ze zijn snel afgeleid of vermoeid. Zowel patiënten, naasten als verwijzers weten vaak niet wat er aan ondersteuning mogelijk is. Daardoor blijven mensen met NAH lang met klachten en hulpvragen rondlopen. Om dit te voorkomen, werken Middin en Transmitt revalidatie samen.

Zelfredzaamheid

Revalidanten van Transmitt maken in de laatste fase van hun revalidatietraject kennis met Middin. Ze kunnen vragen stellen en worden onder andere geïnformeerd over het Hersenz behandelprogramma, een integraal, samenhangend aanbod van behandeling met aandacht voor geestelijke, emotionele en lichamelijke aspecten. Het is gericht op versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met NAH.