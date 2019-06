Verliezen Nederlandse kraamzorg weer groter

Nagenoeg alle kraamzorgorganisaties in Nederland draaiden de afgelopen verlies. Waarschijnlijk loopt bij de meeste organisaties het verlies over 2018 nog verder op. Ook het eigen vermogen loopt bij de meeste kraamzorgorganisaties terug. De branche vindt dat de NZa de tarieven moet verhogen.

Dat blijkt uit onderzoek dat financieel managementbureau SIS Finance deed in opdracht van brancheorganisatie Bo Geboortezorg. Voor het onderzoek hebben vijftien kleine, middelgrote en grote kraamzorgorganisaties hun cijfers over 2016 en 2017 aangeleverd. Daarnaast heeft SIS Finance gesprekken met de organisaties, verspreid over heel Nederland, gevoerd.



Behalve de verliezen en het dalen van eigen vermogen, constateerden de onderzoekers dat aandeel vaste activa op de balans terugloopt en er in de sector geen ruimte meer is voor investeringen. Hierdoor zijn kraamzorgorganisaties niet in staat te innoveren, bijvoorbeeld op het gebied van ict.

Overhead

Uit de gesprekken blijkt dat de sector financieel lang het hoofd boven water heeft kunnen houden door de hoge betrokkenheid van eigenaren, kraamverzorgenden en overige medewerkers. De cliënten stonden voorop. De sector lost veel zaken zelf op. Als voorbeelden worden genoemd: de flexibele arbeidscontracten met kraamverzorgenden, lage winst of zelfs verlies accepteren en niet investeren. Opvallend is ook het lage aandeel van ondersteuning en overhead bij organisaties.

Tarieven

De onderzoekers hebben twee belangrijke aanbevelingen. De NZa-tarieven zouden verhoogd moeten worden, zodat een rendement van drie tot vijf procent gehaald kan worden en een buffer opgebouwd. Aan deze tarieven moeten de zorgverzekeraars zich ook houden. Daarnaast wordt de sector aangeraden te gaan investeren in ict. Lang niet alle organisaties beschikken over up-to-date instrumenten als bijvoorbeeld een tablet.

Kostenonderzoek

Bo Geboortezorg heeft de problematiek bij de NZa aangekaart. De autoriteit heeft al aangegeven dat het een formeel kostenonderzoek gaat uitvoeren. In afwachting van de uitkomsten van het kostenonderzoek van de NZa gaat Bo alvast met verschillende partijen overbruggingsmogelijkheden voor de tussenliggende periode verkennen.