Middelburg raakt failliet door tekorten jeugdzorg

Als er niet snel wat gebeurt dreigt Middelburg failliet te raken. Er zijn stevige bezuinigingen nodig op jeugd- en ouderenzorg om dat te voorkomen. Daarvoor waarschuwde wethouder van financiën Johan Aalberts de gemeenteraad.

Per jaar krijgt de Zeeuwse gemeente van het rijk 30 miljoen euro voor jeugdzorg en Wmo. Volgens de wethouder geeft Middelburg daaraan echter 40 miljoen euro uit, zo zei hij volgens de PZC tegen de raadscommissie algemeen bestuur.

Bezuinigen op zorg

De beloofde extra miljoenen voor jeugdzorg zijn slechts een doekje voor het bloeden., stelt Aalberts. Zeker omdat de uitkering uit het Gemeentefonds over twee jaar weer wordt verlaagd. Gevolg: Middelburg komt de komende vier jaar geld tekort. Volgend jaar zal dat tekort 1,5 miljoen euro zijn, in 2022 zelfs 2,5 miljoen euro. Bezuinigen op zorg is dan ook de eerste opdracht om dat te voorkomen, aldus de wethouder.

Als Middelburg er niet in slaagt die gaten binnen vier jaar te dichten, komt de gemeente opnieuw onder verscherpt toezicht van de provincie te staan. Daar is zij net van af. Op 26 juni spreekt de gemeenteraad over de financiële situatie. In november moet het college met oplossingen komen.