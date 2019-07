Kentalis-topvrouw wordt bestuursvoorzitter Reade

Katja Hoorn is per 1 oktober 2019 benoemd tot voorzitter raad van bestuur van Reade. Ze volgt in deze rol Jos Buijs op die vanwege zijn pensioen Reade verlaat.

Hoorn is sinds 2015 lid van de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis. Eerder was Hoorn onder meer directievoorzitter van Cordaan Thuiszorg in Amsterdam. Bij Kentalis lag haar focus op het veranderingsproces, om de organisatie in sterk veranderende omstandigheden in het onderwijs en de zorg naar een nieuwe toekomst te loodsen. Hoorn is opgeleid als psycholoog met specialisme Arbeids-en organisatiepsychologie en heeft daarna onder meer een MBA ‘Public Governance’ aan de Universiteit Nyenrode afgerond. Termen als cliëntgerichtheid, cultuurverandering en marktwerking vormen een rode draad in haar loopbaan.

Positioneren

Hoorn vormt bij Reade een tweehoofdige raad van bestuur met Toine Vogels. In haar nieuwe rol wil Hoorn zich richten op het uitbouwen van de positie van Reade in de zorgketen. “Ik zie ernaar uit om met Toine Vogels en de andere nieuwe collega’s aan de slag te gaan om Reade verder te positioneren als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Met deze overstap maak ik tevens een keuze voor ‘dichter bij’. Werken in Amsterdam: de stad waar ik woon en waar ik het netwerk goed ken.”

Reade is het centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam en omstreken. Het centrum heeft twee hoofdlocaties en biedt daarnaast zorg in tal van algemene ziekenhuizen, scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra.