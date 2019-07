Raad van bestuur en msb Zuyderland gaan samen beslissen

Zuyderland Medisch Centrum heeft sinds vandaag een bestuursraad. Daarin zijn zowel de raad van bestuur als het bestuur medisch specialistisch bedrijf (msb) vertegenwoordigd. Met de invoering op bestuurlijk niveau is Zuyderland een van de voorlopers in Nederland.

In het nieuwe bestuurlijke platform komen alle relevante onderwerpen aan de orde (zowel cure als care) en msb op één tafel. Hierdoor zijn er géén afzonderlijke bestuursoverleggen meer. Beide besturen houden hun bestuurlijke taken en bevoegdheden en blijven daarvoor zelfstandig verantwoordelijk, maar vergaderen en besluiten samen. Dat komt de afstemming en het draagvlak ten goede, verwacht Zuyderland.

Duaal management

De bestuursraad wordt gevormd door de raad van bestuur (David Jongen, Roel Goffin en Wideke Nijdam) en het bestuur msb (Karel Hulsewé, Liekele Oostenbrug en Leonne Prompers). Al sinds de fusie is Zuyderland in Nederland een van de voorlopers in duaal management en professional governance: de medisch specialisten in dit ziekenhuis zijn met acht medisch managers medeverantwoordelijk voor vakgroep-overstijgende rve’s.

Essentieel

Zuyderland zegt dat de betrokkenheid van medisch specialisten bij het bestuur en management essentieel is om inhoud en bedrijfsvoering samen te brengen in de aansturing. Medisch specialisten vanwege hun inhoudsdeskundigheid, waardoor ze meer invloed hebben op de inrichting en daadwerkelijke uitvoering van zorgprocessen.

Evaluatie

Het gedachtegoed van professional governance zal binnen Zuyderland leidend zijn in de vormgeving van de besturing, laat de organisatie weten. Het ziekenhuis wil de zorg voor patiënten en cliënten verbeteren door betrokken en bevlogen zorgprofessionals, die met hun professionaliteit een bijdrage leveren aan de hele organisatie. Het effect van de nieuwe bestuursvorm wordt na verloop van tijd geëvalueerd.