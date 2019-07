Beschermd wonen wordt taak alle gemeenten

Beschermd wonen wordt de verantwoordelijkheid van alle Nederlandse gemeenten. Op dit moment is het een taak voor de centrumgemeenten, maar dat gaat stapsgewijs veranderen. Over tien jaar moet de overgang helemaal zijn afgerond, hebben Minister Ollongren (BZK), staatssecretaris Blokhuis (VWS) en de VNG afgesproken.

Mensen die wegens psychische en/of psychosociale problemen beschermd wonen, moeten dat zoveel mogelijk in hun eigen omgeving doen. Daarom moet het geld voor beschermd wonen anders verdeeld worden. Dit advies van de commissie Toekomst Beschermd Wonen uit 2015 wordt nu overgenomen. Het Rijk en de gemeenten hebben een akkoord gesloten over de invoering van het nieuwe systeem.

Nieuwe verdeling in 2022

Voor huidige cliënten verandert er niets, zij blijven onder de centrumgemeenten vallen. Nieuwe cliënten worden vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Vanaf dat jaar wordt een deel van het budget ook anders verdeeld. Er komt een verdeling onder alle gemeenten op basis van objectieve criteria waarbij de vraag centraal staat. Dat moet over tien jaar, onder toezicht van een taskforce, helemaal ingevoerd zijn.

Maatschappelijke opvang

Of (en zo ja hoe) gemeenten verplicht samen moeten werken op dit vlak wordt de komende maanden nog uitgewerkt. De maatschappelijke opvang blijft voorlopig ondergebracht bij de centrumgemeenten, over vier jaar wordt bekeken of ook die taak naar alle gemeenten gaat.