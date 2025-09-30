Skipr

SCP over decentralisatie: ‘Zelfs hulpverleners hebben moeite om ondersteuning aan te vragen’

,

Veel mensen verdwalen in alle organisaties die zorg en ondersteuning bieden. Dat blijkt uit een analyse van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de doelstellingen van de decentralisatie naar de gemeente. Dat gebeurde dit jaar tien jaar geleden. Zelfs hulpverleners zien door de bomen het bos niet meer.

Mensen die problemen hebben op meerdere terreinen krijgen vaak te laat, te weinig of zelfs geen ondersteuning vanuit de gemeente. Deze groep mensen loopt vast in het systeem, waardoor hun situatie verergert en de druk op zwaardere vormen van zorg en ondersteuning groeit. 

Verschillende wetten

Zelfs hulpverleners hebben moeite om ondersteuning voor hun cliënten aan te vragen en te krijgen, zegt het SCP. Daarnaast is ondersteuning vanuit verschillende wetten en domeinen georganiseerd, waardoor hulpverleners niet altijd oog hebben voor problemen in andere levensgebieden. Mentale en fysieke gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door langdurige financiële stress en armoede.

Marktwerking

Een andere bevinding van het SCP is dat zelfredzaamheid wordt overschat. Mensen in kwetsbare situaties hebben blijvende ondersteuning nodig en financiële prikkels en marktwerking maken dat organisaties zich vooral richten op lichtere problematiek, terwijl complexe casussen blijven liggen.

Toekomstig sociaal stelsel

Het SCP werkt momenteel aan een toekomstig sociaal stelsel. SCP-directeur Karen van Oudenhoven: “Tien jaar decentralisaties laten zien dat goede bedoelingen niet automatisch leiden tot betere uitkomsten voor de meest kwetsbare mensen. Het is dan ook tijd om fundamentele keuzes te maken voor de toekomst. Willen we écht verandering, dan moeten we niet in de valkuil stappen om problemen op te lossen met een andere manier van financiering en organisatie van het stelsel. Dan moeten we beginnen bij de vraag: wat willen we bereiken, wie moeten we ondersteunen en welke waarden horen bij een stelsel voor zorg en ondersteuning? Pas daarna kun je bepalen hoe je het organiseert en financiert.”

