Huisartsen starten pneumokokkenvaccinatie voor senioren

Huisartsen gaan vanaf het najaar van 2020 de pneumokokkenvaccinatie bij ouderen uitvoeren. Volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar kunnen dan iedere vijf jaar terecht voor een vaccinatie bij hun eigen huisarts. De uitvoering wordt op dezelfde manier aangepakt als de griepvaccinatiecampagne voor ouderen.

Dat meldt het Nederlands Huisartsengenootschap NHG op haar website. De pneumokokkenvaccinatie gebeurt na advies van de Gezondheidsraad, op verzoek van het ministerie van VWS en bij meerderheid van stemmen in de ledenraad van Landelijke Huisartsenvereniging LHV.

Werkdruk

Ondanks de hoge werkdruk besloten de huisartsen tot deze laagdrempelige aanpak. Vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket, benadrukt de LHV daarbij. De zorg aan patiënten in de kwetsbare leeftijd was voor veel huisartsenkringen doorslaggevend om ditmaal voor vaccineren bij de huisarts te stemmen.

HIS

De NHG ondersteunt het vaccinatieprogramma met de ontwikkeling van een handleiding, e-learning, infographics, voorbeeldteksten en informatie op thuisarts.nl. Om het vaccinatieprogramma goed uit te voeren, zijn nog aanpassingen in de Huisarts Informatiesystemen (HIS’en) nodig. Selectie van geïndiceerde patiënten op basis van in- en exclusiecriteria, logistiek procesbeheer, registratie en rapportage is op dit moment bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Het NHG adviseert het RIVM over de mogelijkheden van HIS-leveranciers en vereiste specificaties zodat ruim voor aanvang van de start van het programma, voor de zomer van 2020, in alle HIS’en een goede vaccinatiefunctionaliteit zit.