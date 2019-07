'Topman Lentis beoogd nieuwe baas politie Midden-Nederland'

De korpsleiding van de Nationale Politie wil voorzitter raad van bestuur van ggz-instelling Lentis Martin Sitalsing benoemen tot baas van de politie in Midden-Nederland, aldus bronnen in de top van de politie. De in Suriname geboren Sitalsing (57) wordt daarmee de eerste eenheidschef van de Nationale Politie met een migratieachtergrond, meldt NRC.

Martin Sitalsing is sinds maart 2016 voorzitter van de raad van bestuur van Lentis, waar ook het Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag bij hoort. Sitalsing is tevens voorzitter van het Zorg Innovatie Forum en lid van de klachtencommissie van de Koninklijke Visio.

Agent

Sitalsing begon zijn loopbaan als agent in Amsterdam en was ook drie jaar korpschef van Twente. Hij vertrok in 2012 na 27 jaar bij de politie omdat hij te horen kreeg dat hij niet behoorde tot de top-11 van agenten die leiding zouden gaan geven aan de elf eenheden van de nieuwe, gereorganiseerde politieorganisatie, aldus NRC.