Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft financiering voor renovatie rond

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de financiering voor zijn voorgenomen verbouwingen en vernieuwingen rond. Het ziekenhuis heeft voor 34 miljoen euro kredietovereenkomsten met de Rabobank en de BNG Bank gesloten. Daarnaast staat het Waarborgfonds garant voor nog eens 52 miljoen aan leningen, die het ziekenhuis onder meer bij de Nederlandse Waterschapsbank aangaat.

Gelderse Vallei wil hiermee onder meer een nieuw operatiekamercomplex realiseren en een nieuw elektronisch patiëntdossier aanschaffen. "De leningen konden worden afgesloten tegen gunstige voorwaarden en relatief lage kosten", zo laat de ziekenhuisorganisatie weten. "Door de borging van het Waarborgfonds, betalen we als ziekenhuis een heel lage rente. Ook zijn we flexibel in de opnamemogelijkheden."

"Ons ziekenhuis bestaat nu al weer bijna 20 jaar in de huidige vorm, dus zijn diverse delen aan vernieuwing toe de komende jaren om ‘state of the art’ zorg te blijven leveren voor onze patiënten", zegt Mirjam van ’t Veld, voorzitter raad van bestuur. "Daarnaast vraagt de overheid aan ons om te investeren in vernieuwing van onze zorg, bijvoorbeeld door digitalisering en innovatie en duurzaamheid. Met deze investeringen maken we het mogelijk dat we als ziekenhuis hoog gekwalificeerde zorg kunnen blijven leveren aan onze patiënten in de Gelderse Vallei."