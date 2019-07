Duitsland voert inentingsplicht mazelen in

Duitsland voert een inentingsplicht tegen mazelen in. Vanaf maart volgend jaar moeten alle kinderen die voor het eerst naar een opvang of naar school gaan zijn ingeënt.

Ook het personeel op de opvang en scholen en overblijfmoeders moeten zich laten vaccineren. Kinderen die al op school of in de kinderopvang zitten, krijgen tot 31 juli 2021 de tijd om een beschermende prik te halen. De plicht geldt ook voor medici in gemeenschappelijke voorzieningen en in vluchtelingenopvang.

Boete

Op overtredingen komen boetes te staan tot 2500 euro. Scholen en kinderopvangcentra mogen kinderen die geen bescherming hebben weigeren. "We willen zo mogelijk alle kinderen tegen een mazeleninfectie beschermen', verklaarde de Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn.

Verdeeldheid

In Nederland bestaat nog geen inentingsplicht en lopen de meningen hierover sterk uiteen. Een speciale onderzoekscommissie concludeerde eerder deze maand dat een vaccinatieplicht in het uiterste geval ingevoerd zou moeten worden. Een verplichte deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma zou dan als voorwaarde gesteld moeten worden voor toegang tot de kinderopvang. De internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights stelde eerder al dat verplicht inenten tegen mazelen de enige manier is om iets te doen aan de te lage vaccinatiegraad.

Berend Botje

De Noord-Hollandse kinderopvang Berend Botje vangt sinds begin deze maand geen kinderen meer op als ze niet zijn ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. (ANP)