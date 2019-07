Zorgprofessionals maken zich zorgen over sector

Zorgprofessionals zijn bang dat er de komende jaren nog meer Nederlandse ziekenhuizen failliet zullen gaan en vinden dat er te veel geld naar digitale innovaties gaat. Dat blijkt uit onderzoek dat financieel detacheerder FBD liet uitvoeren door Panelwizard. In totaal zijn 1118 zorgmedewerkers ondervraagd.

Michael Strikker, directeur business development van FBD, zegt dat het imago van de sector 'begrijpelijkerwijs een behoorlijke deuk heeft opgelopen' door de financiële en bestuurlijke problemen die ten grondslag laten aan de faillissementen van het MC Slotervaart en het MC IJsselmeerziekenhuizen. De schrik zit er volgens hem nog goed in bij zorgprofessionals. "Ze hebben bij collega's gezien welke impact het heeft om noodgedwongen te moeten stoppen met werken en abrupt gescheiden te worden van patiënten die van hen afhankelijk zijn", aldus Strikker.

Investeringen

Uit het onderzoek blijkt dat tweederde van de zorgprofessionals ontevreden is over bestuurders. Ook zijn ze het over het algemeen niet eens met de keuzes die bestuurders maken voor investeringen. Zo vindt 87 procent dat er in de zorg te weinig geld wordt geïnvesteerd in mensen. Meer dan een derde van de ondervraagden vindt dat er te veel geld naar digitale innovaties gaat.

Compliance officer

Ongeveer 90 procent van de zorgprofessionals denkt dat zorgverzekeraars nog meer macht zullen krijgen. "Dit kan impliceren dat er druk komt te staan op de correcte naleving van vooraf afgesproken regels", schrijft FBD. Strikker geeft aan dat een goede compliance officer, een functionaris die toeziet op de naleving van wet- en regelgeving binnen een organisatie, 'goud waard is' en zorginstellingen 'een hoop geld' kan besparen. Het zelfsignalerende vermogen van de zorginstelling gaat er namelijk mee omhoog gaat en zo worden boetes voorkomen.