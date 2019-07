Nieuw OK-complex voor Meander Medisch Centrum Amersfoort

Aan de achterzijde van het gebouw van Meander Medisch Centrum in Amersfoort wordt na de zomer een nieuw OK-complex gebouwd. Het complex zal bestaan uit vier operatiekamers en een afdeling voor dagbehandeling en wordt naar verwachting in 2021 in gebruik genomen.

Er zullen twee algemene operatiekamers worden gebouwd, zegt bestuursvoorzitter Frank de Reij. Hiermee wil het ziekenhuis de druk op de huidige OK-faciliteiten verminderen. "In het nieuwe OK-complex zullen zowel dagverplegings- als klinische behandelingen plaatsvinden. Daarnaast komt er een operatiekamer voor oogoperaties en een kamer voor pijnbestrijding", aldus De Reij. Deze ingrepen vinden nu nog plaats in Baarn.

In de vleugel waar het nieuwe OK-complex komt, was voorheen SymforaMeander gehuisvest. Het centrum voor psychiatrie heeft per 1 januari 2019 haar psychiatrische zorg volledig overgedragen aan GGz Centraal regio Eemland.