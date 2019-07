Canada wil samenwerken met Nederland omtrent geneesmiddelen

Canada en Nederland gaan mogelijk samenwerken bij het aanpakken van problemen rond dure geneesmiddelen. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg heeft hierover gesproken met zijn Canadese collega Simon Kennedy.

Mondiaal opereren

Bruins zegt dat Nederland al veel langer optrekt met andere landen als het gaat om geneesmiddelen. "Dat moet ook wel", zegt hij. "Het gaat hier om een zeer sterk internationaal georiënteerde markt, met farmaceuten die mondiaal opereren." Als Canada verder wil praten over samenwerking zou er een trans-Atlantische alliantie kunnen ontstaan. "Hiermee versterken we onze positie, uiteraard in het belang van de patiënt en de belastingbetaler. De gesprekken hierover worden op korte termijn voortgezet."

IHSI

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat Canada mogelijk ook toetreedt tot het door Nederland geïnitieerde samenwerkingsverband 'International Horizon Scanning Initiative' (IHSI). In het samenwerkingsverband delen deelnemende landen kennis over nieuwe, veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van innovatieve geneesmiddelen.

Door het in kaart brengen van de potentiële impact van nieuwe middelen kunnen patiëntenorganisaties, artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars van aangesloten landen zich voorbereiden. Positief daaraan is dat prijsonderhandelingen in een eerder stadium kunnen worden gestart.