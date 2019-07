Rijndam Revalidatie benoemt nieuwe bestuurder

De raad van toezicht heeft Evelyn Lindeman aangesteld als bestuurder bij Rijndam Revalidatie. Ze volgt in deze rol Guido van den Bogaert op die eind 2019 vertrekt.

Lindeman heeft verschillende bestuurlijke functies in de zorg vervuld bij onder meer Aafje, Medisch Spectrum Twente (MST) en Magentazorg. Bij Rijndam zal ze samen met Bertjo Renzenbrink het dagelijks bestuur van het revalidatiecentrum vormen.

Scheidend bestuurder Van den Bogaert was meer dn acht jaar lid van de raad van bestuur. In deze periode heeft Rijndam haar positie als productleider in de medisch specialistische revalidatie uitgebouwd en de regionale samenwerkingsverbanden verder verstevigd.