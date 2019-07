Amsta-zorgcomplex Vondelstede schiet tekort in hun zorg voor ouderen. Dat blijkt volgens het Parool uit een nog niet gepubliceerd rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

In april 2019 bracht de IGJ een standaard bezoek aan Vondelstede en concludeerde toen dat het op acht van de elf getoetste normen tekort schiet. Zo wordt volgens het Parool de pillenkar onbeheerd op de gang achterlaten, wanneer medewerkers de medicatie rondbrengen, is het onduidelijk welke bewoners niet zelfstandig naar buiten mogen en hapert het systeem van de elektronische dossiers, die ook nog eens niet volledig zijn.

Incidenten

In de huiskamer waar de mensen met dementie wonen, is het volgens het rapport tijdens het bezoek ‘vol’ en onrustig. Valpartijen en andere incidenten worden niet goed geregistreerd en volgens betrokkenen wordt er ook vrijwel niets gedaan om herhaling van (medicatie)fouten te voorkomen. Daar komt nog bij dat de werkdruk en het ziekteverzuim hoog zou zijn en er veel tijdelijk ingehuurde krachten.

Kapot gemaakt

Het kantelpunt kwam met de invoering van een nieuwe werkwijze, zo stellen de inspectie, de Cliëntenraad en (familie van) de bewoners. Sinds vorig jaar werkt Amsta met resultaatverantwoordelijke teams. Van medewerkers wordt hiermee meer eigen initiatief verwacht in hun werk. “Het huis is in een paar jaar tijd kapot gemaakt. Goede krachten met jarenlange ervaring en een leidinggevende functie zijn vertrokken omdat ze het nieuwe systeem niet zagen zitten,” aldus Anja Marbus van de Cliëntenraad van Vondelstede, in het Parool.

Actieplan

Amsta erkent dat de zorg niet op peil is, maar zou een actieplan hebben opgesteld. Daarin staan nieuwe maatregelen zoals extra inzet van woonzorgcoördinatoren en verzorgenden. Volgens een woordvoerder zijn ze nu weer voldoende bezet en is er nu meer toezicht.

Onaangekondigd bezoek

De inspectie heeft volgens het Parool onvoldoende vertrouwen in het bestuur en houdt het Vondelstede voorlopig in het vizier. Ook een aantal van de dertig andere locaties van Amsta kan een onaangekondigd inspectiebezoek verwachten.