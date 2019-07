Bruins neemt meer tijd voor wet BIG II

Minister Bruno Bruins van VWS gaat het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Hij gunt veldpartijen meer tijd om de onrust weg te nemen over de introductie van de functie regieverpleegkundige.

Rond het wetsvoorstel BIG II is de afgelopen weken veel onrust ontstaan in de wereld van verpleegkundigen. De Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de introductie van de regieverpleegkundige, die zich als enige met de complexe zorg mag bezighouden. Daarmee wordt het verschil tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel. Hierover is begin juni een overgangsregeling afgesproken. Maar die leidde al snel tot een storm van kritiek onder verpleegkundigen. Zij moeten verplicht op herscholing en voelen zich onvoldoende erkend in hun werkervaring. Het Actiecomité ‘Wet BIG II in de overgang’ heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 60.000 steunbetuigingen. Tegenstanders van de regeling zijn actief op sociale media.

Bruins betreurt onrust

Minister Bruins betreurt de ontstane onrust, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom zal hij het wetsvoorstel BIG II niet direct na de zomer indienen bij de Kamer. Hij gunt de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), werkgevers en vakbonden meer tijd om de onrust weg te nemen. Zij zullen de komende weken onderhandelen over aanpassing van de overgangsregeling. Bruins faciliteert dat overleg met een onafhankelijke voorzitter. Hij wil het resultaat van dat overleg afwachten. Hij is bereid te luisteren naar ‘een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling, mits alle partijen daar gezamenlijk volledig achterstaan’.

V&VN: pas op de plaats

V&VN-directeur Sona Kersten wil pas op de plaats maken met BIG II en de komende weken het vertrouwen terugwinnen van haar achterban. ‘Veel collega’s vinden het onverteerbaar dat hun jarenlange ervaring niet wordt erkend, maar certificaten en diploma’s wel. Dat doet iets met het draagvlak’, schrijft Kersten in een openbare brief op de V&VN-website aan haar leden. ‘Daarom willen we nu een pas op de plaats maken. Ik heb het ministerie van VWS hierover geïnformeerd. Het vertrouwen moet hersteld worden om samen verder te kunnen. Er moet draagvlak zijn.’

Peiling

V&VN wil de komende weken in gesprek met werkgevers, ministerie, bonden en opleiders om het vertrouwen te herstellen. De beroepsorganisatie wil de komende weken bijeenkomsten organiseren waarbij verpleegkundigen met alle partijen in gesprek kunnen. ‘We zullen het resultaat van deze gesprekken in een peiling aan onze leden voorleggen. Jullie hebben het laatste woord’, schrijft Kerstens.