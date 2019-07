Verpleegkundigen boos om BIG-besluit Bruins

Een groot deel van de verpleegkundigen is boos, omdat ze zich van minister Bruins mogelijk moeten bijscholen. Met een wijziging in de BIG-wet wil de minister het verschil tussen mbo-opgeleide- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel maken.

Deze verpleegkundigen hebben zich verenigd in protestgroep ‘BIG 2 in de Overgang’ en heeft naar eigen zeggen 60.000 steunbetuigingen. De groep is in overleg met Kamerleden ”om deze afbraak van diploma’s en vernietiging van kennis en ervaring tegen te gaan”. De groep wordt niet gesteund door V&VN, bonden en werkgevers.

Eerlijk

BIG 2 in de Overgang wil een eerlijke overgangsregeling “die recht doet en bescherming biedt aan al die ervaren verpleegkundigen die zich dagelijks inzetten voor patiënten met hoog complexe zorgvragen”.

Commissie-Meurs

Bruins komt tot zijn besluit na advies van de commissie-Meurs voor een overgangsregeling. Die had als doel de splitsing netjes voor alle partijen te laten verlopen. De commissie heeft onder meer besloten om in een nieuw curriculum de hbo-verpleegkundige als norm te nemen.

Hoog complex

Deze ‘regieverpleegkundige’ zou zich op wettelijke basis als enige bezig mogen houden met hoog complexe zorgvragers, omdat dat de tendens is in de zorg. “Met die nieuwe norm worden duizenden verpleegkundigen met een gespecialiseerd verpleegkundig beroep vanaf juni 2020 teruggezet naar mbo-niveau en daarmee wettelijk gedwongen alleen te zorgen voor laag complexe zorgvragers en geprotocolleerde zorg, gecoacht door de regieverpleegkundigen”, aldus de actiegroep.

Bezuinigingsmaatregel

“Gaan we in Nederland zo om met de ervaring en kwaliteit in de gezondheidszorg, of is het een vooraf goed uitgedachte bezuinigingsmaatregel?”, vraagt deze groep verpleegkundigen zich af: “De hbo-opleidingsinstellingen verdienen er goed aan, maar zij waren dan ook de ‘deskundigen’ binnen de commissie Meurs.”