Nederlandse Hartregistratie zet alle ingrepen in één database

Alle ingrepen aan het hart worden voortaan in één database verzameld binnen de Nederlandse Hart Registratie (NHR) verzameld. Hierdoor moeten ziekenhuizen voortaan sneller kunnen zien welke ingrepen patiënten hebben ondergaan. Ook de registratielast moet afnemen.

"Het verzamelen van deze follow-up data was tot nu toe een tijdrovend en complex project voor ieder ziekenhuis", stelt de NHR. "Patiënten worden tot 5 jaar gevolgd, terwijl de patiënt na een ingreep aan het hart vaak in een ander ziekenhuis in zijn of haar eigen regio verder behandeld wordt. Met de nieuwe werkwijze hoeven de ziekenhuizen alleen nog de patiënten die een nieuwe ingreep hebben ondergaan te volgen."

Alle Nederlandse ziekenhuizen verzamelen binnen de NHR data over de behandeling van hartziekten, zoals bijvoorbeeld hartchirurgische behandelingen, dotterbehandelingen, percutane hartklepvervangingen, pacemaker- of ICD-implantaties en ablaties. De NHR verwerkt in opdracht van de ziekenhuizen de gegevens en stelt deze ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten.