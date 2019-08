Delftse studenten ontwikkelen exoskelet dat zijwaarts beweegt

Het Delftse studententeam Project MARCH heeft een nieuwe versie ontwikkeld van haar exoskelet, een robotachtig harnas waarmee mensen met een dwarslaesie uit hun rolstoel kunnen opstaan en zelfs lopen. Met de nieuwe versie kunnen gebruikers ook zijwaartse bewegingen met de heup maken.

Jorick Kamphof, teammanager van Project MARCH: "Dit zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij het bewegen door een drukke winkelstraat. Ook zou de heup op lange termijn kunnen helpen om het lopen met het exoskelet stabieler en natuurlijker te maken." Andere belangrijke verbeteringen zijn een grote softwareupdate en drukzolen die onderzoek naar balans mogelijk maken.

Op dinsdag 13 augustus presenteert Project MARCH zijn vierde prototype van het exoskelet op de Markt in Delft. Het team doet volgende maand in Zwitserland met het nieuwe exoskelet mee aan de Cybathlon, een wedstrijd voor mensen met een lichamelijke handicap en hun technische ondersteuningssystemen. Het derde exoskelet dat door het studententeam werd ontwikkeld, won in 2018 de internationale obstakelrace voor exoskeletten. (ANP/Skipr)