Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

NVZ lanceert nieuw programma om duurzame zorg te versnellen

,

Groene zorgprofessionals lopen vaak vast op het moment dat grote groepen fundamenteel anders moeten werken. Om ervoor te zorgen dat duurzame ideeën structureel van de grond komen, lanceert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ambassadeursprogramma.

In 2026 start het landelijke programma Train-de-ambassadeurs duurzame zorg voor medewerkers van NVZ-leden. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Klimaatpsychologie, een netwerk van meer dan 200 psychologen.

Groene zorg verankeren

Het programma behandelt thema’s op het gebied van gedragsverandering, sociale kantelpunten, planetaire gezondheid, effectieve communicatie en het omgaan met verschillende emoties, meningen, visies en belangen.

De NVZ biedt het ambassadeursprogramma gratis aan voor haar leden. Hiermee wil de vereniging groene zorgprofessionals, leidinggevenden en facilitair medewerkers leren hun collega’s mee te nemen in de verduurzaming van de zorg en groene initiatieven verankeren.

Reageer op dit artikel
Meer over:DuurzaamheidRevalidatieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:04 NVZ lanceert nieuw programma om duurzame zorg te versnellen
4 feb 2026 Amstelring bespaart 629.000 medicijnbekers per jaar
23 jan 2026 Samen versnellen: Duurzaamheid in de zorg vraagt om sectorbrede actieOpinie
21 jan 2026 200 miljoen kilo incontinentiemateriaal terugdringen met handreiking
19 jan 2026 Europees akkoord moet heruitgifte van medicatie mogelijk maken

Reader Interactions

Reacties