NVZ lanceert nieuw programma om duurzame zorg te versnellen

Groene zorgprofessionals lopen vaak vast op het moment dat grote groepen fundamenteel anders moeten werken. Om ervoor te zorgen dat duurzame ideeën structureel van de grond komen, lanceert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ambassadeursprogramma.

In 2026 start het landelijke programma Train-de-ambassadeurs duurzame zorg voor medewerkers van NVZ-leden. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Klimaatpsychologie, een netwerk van meer dan 200 psychologen.

Groene zorg verankeren

Het programma behandelt thema’s op het gebied van gedragsverandering, sociale kantelpunten, planetaire gezondheid, effectieve communicatie en het omgaan met verschillende emoties, meningen, visies en belangen.

De NVZ biedt het ambassadeursprogramma gratis aan voor haar leden. Hiermee wil de vereniging groene zorgprofessionals, leidinggevenden en facilitair medewerkers leren hun collega’s mee te nemen in de verduurzaming van de zorg en groene initiatieven verankeren.