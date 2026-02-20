Skipr

Rijndam en Adelante mogen fuseren van ACM

,

Stichting Rijndam Revalidatie en Stichting Adelante Groep mogen fuseren. Dat heeft de ACM op 9 februari 2026 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over, aldus de marktwaakhond.

Rijndam biedt medische specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met complexe problemen als gevolg van een ziekte, aandoening of ongeval. Ook ondersteunt Rijndam werknemers en werkgevers bij duurzame arbeidsparticipatie en effectieve verzuimbeheersing.

Adelante biedt medisch specialistische revalidatiezorg voor volwassenen en kinderen, audiologie en communicatie (gehoor-, taal- en spraakproblemen), intensieve kinderverpleging klinisch en dag, speciaal onderwijs en arbeidsintegratie voor mensen met een fysieke of psychische beperking.

De twee organisaties maakten afgelopen najaar bekend dat ze wilden fuseren.

