Gemeenten kunnen binnenkort PGB-houders toetsen

Gemeenten kunnen vanaf 26 augustus hun budgethouders en vertegenwoordigers toetsen op kennis en vaardigheden voor het omgaan met het persoonsgebonden budget (pgb).

De toetsing is vastgelegd in het 'Kader- en communicatiepakket', dat is ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van VWS en per Saldo.

Tien criteria

Iedereen die wil, kan gebruikmaken van het kader, dat is opgesteld voor persoonsgebonden budgetten in de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het kader staan tien criteria voor pgb-vaardigheid en een checklist voor (potentiële) pgb-houders die zelf hun vaardigheden willen controleren.

Overwogen keuze

Met het kader willen de organisaties pgb-houders informeren over de benodigde kennis en kunde voor het werken met een pgb. Des te meer informatie ze hebben, des te beter zij weloverwogen keuzes kunnen maken.