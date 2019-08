Bijna 400 extra doden tijdens hittegolf

De hittegolf van 22 tot 27 juli heeft geleid tot bijna 400 extra doden. In deze periode stierven 3000 mensen, 15 procent meer dan gebruikelijk, aldus het CBS. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan tachtig jaar.

Tijdens de hittegolf werd de hoogste temperatuur ooit gemeten: 40,7 graden in het Brabantse Gilze-Rijen. Volgens het CBS lijkt het verband tussen hogere temperaturen en hogere sterfte minder sterk te worden. "Er is meer besef van wat te doen bij een hittegolf. Zo hebben de hittegolven van vorig jaar nauwelijks geleid tot extra sterfte." Dat deze keer wel meer mensen overleden, kan samenhangen met het relatief lage aantal doden door griep in het voorjaar.

Opletten

Het RIVM wijst op het eigen Nationaal Hitteplan, waarmee het instituut zorginstellingen en verzorgers oproept extra te letten op ouderen en baby's. "De afgelopen jaren is er meer bewustwording over de risico’s van warm weer en aandacht voor de kwetsbare groepen", aldus het instituut.

Ernstige smog

Ouderen en chronisch zieken lopen gezondheidsrisico's door hoge temperaturen. Dat komt doordat hun organen minder goed werken, de dorstprikkel is afgenomen en de zweetproductie afneemt, zegt het RIVM. "Daarbij was sprake van ernstige smog tijdens de hittegolf. De combinatie van een slechte luchtkwaliteit en hitte veroorzaakte een extra belasting op de gezondheid voor deze kwetsbare mensen".