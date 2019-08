Extra wachttijd voor VGZ-verzekerden met planbare zorgvraag

Corporatie VGZ heeft met ziekenhuis Zuyderland MC afspraken gemaakt over het maximale budget aan zorg dat Zuyderland kan verlenen aan VGZ-verzekerden. De afspraken gelden voor 2019.

Naar verwachting wordt dit budget in 2019 overschreden door een hogere zorgvraag vanuit de VGZ-verzekerden. Om dit te voorkomen heeft VGZ aan Zuyderland gevraagd om per 9 augustus 2019 een extra wachttijd van acht weken in te stellen voor een aantal planbare behandelingen.

Beperkt aantal planbare behandelingen

Het gaat hierbij om staar, heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele KNO-aandoeningen. De extra wachttijd geldt tot en met 31 december 2019. Voor andere zorgvragen geldt de extra wachttijd niet, eveneens niet voor kinderen, spoedgevallen of VGZ-verzekerden met een restitutiepolis.

Voor VGZ-patiënten die al in behandeling zijn bij Zuyderland zijn er ook geen gevolgen. De maatregel geldt alleen voor nieuwe VGZ-patiënten die vanaf 9 augustus worden doorverwezen naar Zuyderland.

Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Unive, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam, IZA en UMC.