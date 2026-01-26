MIND start petitie tegen de wachtlijsten in de ggz

De cliëntenorganisatie vindt het onacceptabel dat jaarlijks meer dan 90.000 mensen op een wachtlijst staan en de meerderheid van hen maanden, zo niet jarenlang moet wachten op noodzakelijke zorg.

MIND start daarom de petitie ‘Weg met de wachtlijsten: hulp kan niet wachten’.

Psychische aandoening

Bijna de helft van alle volwassenen heeft of krijgt een psychische aandoening, zo laat onderzoek door het Trimbos-instituut zien. Steeds meer mensen hebben psychische klachten zoals stress, angst en somberheid. Volgens de laatste rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit wachten ruim meer dan 90.000 mensen op geestelijke gezondheidszorg. Hiervan wachten 62.598 mensen langer dan de maximale afgesproken wachttijd van 14 weken (treeknorm). Soms maanden, soms jaren. Mensen waarvan zeker de helft kampt met ernstige en complexe aandoeningen, zoals eetstoornissen, trauma en persoonlijkheidsstoornissen.

Mentale gezondheid

MIND Directeur-bestuurder Dienke Bos: “Terwijl partijen blijven onderhandelen, worden de problemen alleen maar groter. De mentale ongezondheid van onze samenleving en de ontoegankelijkheid van ggz vragen om nú in te grijpen.”

MIND vraagt met de petitie aan de politiek om de oorzaken van psychische klachten aan te pakken, te zorgen voor toegankelijke inloopplekken in elke gemeente en forse investeringen in ggz-behandelplekken. Daarnaast vraagt de organisatie om kritisch te kijken naar de marktwerking in de ggz: “Onderzoek een herziening van de inkoop van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en neem de concurrentie hierin weg.”