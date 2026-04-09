Minister Hermans reageert op rechtszaak wachttijden ggz

Minister Sophie Hermans van VWS is het helemaal eens met de Stichting Recht op GGZ dat de wachttijden in de ggz moeten worden teruggedrongen.

Minister Hermans reageerde in het Kamerdebat op 9 april over personen met verward of onbegrepen gedrag op de dagvaarding die de Stichting op 7 april tegen de Staat der Nederlanden heeft ingediend.

Hermans: toegankelijke complexe ggz

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de ggz voor mensen met complexe problematiek is volgens Hermans een prioriteit van het kabinet-Jetten. Ze vertelt dat ze de dagvaarding heeft ontvangen. Maar omdat het nu bij de rechter ligt, wil ze er inhoudelijk verder niet op ingaan.

Rechtszaak wachttijden ggz

De wachttijden in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) overschrijden al jaren de Treeknormen voor maximale wachttijden. Het aantal mensen dat langer wacht dan de Treeknorm is tussen 2009 en 2024 ruim verdrievoudigd. Stonden er enkele jaren geleden nog ‘slechts’ 70.000 wachtenden op de wachtlijst. Inmiddels zijn dat er meer dan 100.000. Voor de Stichting Recht op GGZ was de maat vol. De stichting is 7 april een civiele procedure gestart tegen de Staat der Nederlanden.

